Мэр Москвы принял решение о восстановлении 20 столичных водоемов

Правительство Москвы подвело итоги мероприятий по охране водных объектов. Так, в 2011–2023 годах была проведена реабилитация 138 водных объектов, из них 39 — в 2023 году.

В их числе — Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды (ЮАО), Алтуфьевский пруд (СВАО), пруды Лефортовского (ЮВАО) и Лианозовского (СВАО) парков, Дорожный (Покровский) пруд (ЮАО), пруды-регуляторы № 3 и 4 реки Битцы (ЮЗАО), русловые участки рек Сетуни, Раменки, Нищенки, Городни.

«В планах на этот год — реабилитация 20 водных объектов, включая 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре, пруд Быково Болото и другие», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы.