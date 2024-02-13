Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Новое жилье по программе реновации получат свыше 82 тысяч жителей столицы в Южном административном округе

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Свыше 82 тысяч жителей Южного административного округа Москвы планируется переселить по программе реновации, сообщил в своем Telegram-канале московский мэр Сергей Собянин.

«На юге Москвы новое жилье по программе реновации получат больше 82 тыс. человек. Для них уже готово 27 домов, в 25 — началось заселение. Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же — проектируется», — написал градоначальник.

По его словам, социальной инфраструктуре на юге столицы также уделяется внимание. В частности, в районе Бирюлево Восточное достроена детская поликлиника с травмпунктом, идет возведение учебного корпуса на 825 мест.

На территории района Чертаново Северное близится к завершению строительство учебного корпуса на 300 мест. Мэр упомянул также о планируемом возведении школьного корпуса на улице Болотниковской в Нагорном районе.

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