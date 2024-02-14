Это им от покойников: чем обернется любовнице вдовца Легкоступовой ношение платья артистки

На днях интернет поразила новость — новая возлюбленная российского яхтсмена Юрия Фирсова опубликовала фото в платье покойной Валентины Легкоступовой. Публикация вызвала шквал критики, а пользователи сети задались вопросом — а не опасно ли носить вещи покойников? На этот вопрос в беседе с 5-tv.ru ответила эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, вещи, принадлежавшие умершим людям, в 90% случаев носить можно и это ничем не грозит их новому обладателю. Бывшие владельцы зачастую достаточно нейтральны по своей энергии и им все равно, что происходит далее с их вещами. Однако есть небольшой процент людей, чья энергия в разы превышает энергию среднего человека. К ним относятся большие артисты или люди с очень мощной личной харизмой. И если вещи от таких хозяев попадают к обычным людям — они несут частичку их энергетики, которая окрашивает жизнь новых владельцев в определенные тона.

Вам повезет, если предыдущие хозяева поделились с вами своей счастливой судьбой или успехом, однако иногда бывает так, что трагедии предыдущих владельцев и их превратности судьбы настолько мощные, что именно они передадутся вам вместе с вещью. Поэтому очень важно аккуратно относиться к тому, что вы носите после кого-то, особенно если людей уже нет в живых.

«Вот что касается именно этой истории про то платье. Я должна сказать, что однозначно не нужно было этого делать, потому что здесь есть моральный аспект, и, конечно же, хозяйка этого платья, вряд ли была бы довольна тем, кто его надел и вообще носит после нее. Поэтому здесь будет еще и намеренная трансляция негативной энергии на этого человека. Я бы предостерегла от таких ходов и, пока еще ничего плохого не случилось, порекомендовала бы попросить прощения у хозяйки платья и больше к ее вещам не прикасаться», — предостерегает эзотерик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая любовь вдовца Легкоступовой носит платье покойной певицы.