Поклонники артистки возмущены поведением возлюбленной Фирсова.

Новая возлюбленная российского яхтсмена Юрия Фирсова оделась в вещи его скончавшейся супруги, известной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, которой не стало в 2020 году в результате черепно-мозговой травмы. На возмущение фанатов исполнительницы обратило внимание издание utro.ru.

Артистка всегда славилась хорошим вкусом и старалась красиво и заметно одеваться. Так, для поклонников знаменитости настоящим удивлением стала фотография, которая накануне появилась в Сети. На ней новая избранница овдовевшего Фирсова одета в старое платье певицы.

«Нет никаких сомнений, что это именно то самое платье. Может, очередная зазноба Юрия Фирсова не знает, кто прежде его носил и какая трагедия случилась в жизни Легкоступовой», — предположил неравнодушный фанат.

Многие уверены, что подобное — просто некрасиво. Родственники часто носят вещи умерших, однако ситуации, когда одежду присваивают чужие люди, вызывают вопросы и недоумение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ради Валентины Легкоступовой мужчины бросали своих жен.