«То самое!» — новая любовь вдовца Легкоступовой носит платье покойной певицы
Новая избранница Фирсова надела старое платье покойной Легкоступовой
Фото: Юрий Самолыго / ТАСС
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Поклонники артистки возмущены поведением возлюбленной Фирсова.
Новая возлюбленная российского яхтсмена Юрия Фирсова оделась в вещи его скончавшейся супруги, известной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, которой не стало в 2020 году в результате черепно-мозговой травмы. На возмущение фанатов исполнительницы обратило внимание издание utro.ru.
Артистка всегда славилась хорошим вкусом и старалась красиво и заметно одеваться. Так, для поклонников знаменитости настоящим удивлением стала фотография, которая накануне появилась в Сети. На ней новая избранница овдовевшего Фирсова одета в старое платье певицы.
«Нет никаких сомнений, что это именно то самое платье. Может, очередная зазноба Юрия Фирсова не знает, кто прежде его носил и какая трагедия случилась в жизни Легкоступовой», — предположил неравнодушный фанат.
Многие уверены, что подобное — просто некрасиво. Родственники часто носят вещи умерших, однако ситуации, когда одежду присваивают чужие люди, вызывают вопросы и недоумение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ради Валентины Легкоступовой мужчины бросали своих жен.
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