Многомиллионный долг: Игоря Петренко разыскивают судебные приставы

Сумма растет в геометрической прогрессии.

Екатерина Климова и Игорь Петренко когда-то счастливо жили одной семьей. Но в 2014 году звездная пара оформила развод.

На этом неприятности не закончились, они начали судиться из-за неуплаты алиментов. В начале долг составлял всего 300 тысяч, но из-за неуплаты он вырос до почти трех миллионов.

А, по последним данным ФССП, задолженность увеличилась в геометрической прогрессии. Сумма составляет более девяти миллионов рублей.

Климова одна содержит четверых детей, оплачивает их учебу в элитной школе. Но бывший муж ее переплюнул — хотя он и обязан выплачивать алименты только за двоих сыновей, это не единственные дети звезды.

Новая супруга Кристина Бродская родила актеру троих дочерей. Видимо, многодетному отцу слишком тяжело обеспечивать пятерых детей — судебные приставы продолжают его искать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках.