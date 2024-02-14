Маск поддержал обязательные тесты на умственные способности для президентов США

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Все дело в «ядерном чемоданчике», убежден миллиардер.

Маск поддержал обязательные тесты на умственные способности для президентов США

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda

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Прохождение теста на умственные способности должно стать обязательным для каждого президента США. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для того, кто контролирует ядерный чемоданчик», — написал он в соцсети X.

Ранее 5-tv.ru писал, что член Республиканской партии и бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что отчет специального прокурора Роберта Хера о состоянии здоровья президента США Джо Байдена подтверждает его «серьезные проблемы».

Спецпрокурору было поручено расследовать неправомерное обращение Байдена с секретными документами. Президента он описал как «вызывающего сочувствие, благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

После публикации отчета Байден попытался восстановить свою репутацию, выступив с обращением к нации из Белого дома. Он заверил, что у него «прекрасная память» и он «наиболее квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом».

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