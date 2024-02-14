Двигательная сила: власти обсуждают введение обязательной маркировки моторных масел

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В России могут ввести обязательную маркировку моторных масел

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Приведет ли это к удорожанию товара и поможет ли новая мера в борьбе с контрафактом?

Обязательную маркировку моторных масел хотят ввести в России.

Как выяснили Известия, контроль понадобился после того, как рынок покинули крупные производители. И сейчас в магазинах — сотни малоизвестных брендов. А у некоторых и состав сомнительный.

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Обязательная маркировка, с одной стороны, позволит бороться с контрафактом, но с другой — может привести к тому, что затраты у производителей увеличатся, а следом и вырастет стоимость самого моторного масла.

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