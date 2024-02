Глава киевского режима Владимир Зеленский якобы мог планировать покушение на президента Франции Эммануэля Макрона. Такая информация начала распространяться по социальным сетям.

В частности, в соцсети X появился отрывок сюжета, якобы вышедшего на телеканале France 24, в котором утверждается, что президент Зеленский якобы давно намеревался «убить французского лидера Эммануэля Макрона». Согласно распространяемым данным, это могло произойти во время визита Макрона в Киев. Ранее поездку отменили. Видео, среди прочих, публикует пользователь с ником @Jose_FERNANDE8.

Selon les médias français, le régime de Kiev a tenté d'attirer le président français Emmanuel Macron en Ukraine afin de l'assassiner et d'imputer sa mort à la Russie, dans le but de ramener l'attention des médias sur l'Ukraine et d'accroître l'aide financière et militaire..... pic.twitter.com/2tKDHYoWK0