В Израиле распустят парламент из-за распада правящей коалиции

Еврейское государство вступает в предвыборный период. Этой ночью Кнессет поддержал законопроект о собственном роспуске. Причина — распад правящей коалиции. И хотя впереди еще остаются два формальных слушания законопроекта, политическая система уже фактически начала избирательную кампанию.

При этом, по данным Института исследований национальной безопасности, усталость от войны и постоянных обстрелов привела к резкому падению рейтингов нынешнего руководства. Сейчас действиями властей довольны лишь 37% израильтян. Тогда как еще три месяца назад этот показатель был выше 60.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его действия на Ближнем Востоке. По данным Axios, Трамп заявил, что Нетаньяху «сидел бы в тюрьме», если бы не его помощь, и что теперь «все ненавидят Израиль» из-за происходящего.

