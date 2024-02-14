Умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 74 0

Композитору было 95 лет.

Умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак

Фото: из открытых источников

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Венгерский композитор Тамаш Деак ушел из жизни на 96-м году. Об этом пишет агентство MTI, не сообщая причину смерти.

«Тамаш Деак <… > скончался на 96-м году жизни», — указано в материале.

Композитор стал автором музыки к известным мультфильмам и телепередачам. В их числе мультсериал «Ну, погоди!». Всего за свою жизнь он написал музыку более чем к 120 проектам, а также выпустил множество джазовых и симфонических композиций.

Кадр из мульт-сериала «Ну, погоди! », Режиссер: Вячеслав Котёночкин. 1969-2017 г.

Родился Тамаш Деак в венгерском Секешфехерваре. Обучился игре на инструментах самостоятельно. На протяжении пяти лет, с 1959 года, работал на радиостанции в родной стране, а также состоял в музыкальном коллективе.

Помимо заставки к «Ну, погоди!», Деак написал композицию «Водные лыжи» и другие, которые также прозвучали в эпизодах мультсериала.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла звезда «Бриллиантовой руки» Виктория Островская.

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