Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Виктория Островская

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 298 0

Ходили слухи, что последние годы она провела в нищете и одиночестве.

Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Виктория Островская

Фото: Кадр из х/ф "Бриллиантовая рука", реж. Леонид Гайдай, 1968 г.

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На 86-м году жизни умерла актриса Виктория Островская, которая прославилась благодаря съемках в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». О трагедии в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», — написал он.

По словам ведущего, последние годы Островская провела в нищете и одиночестве. Ходили слухи, что родные бросили ее.

Актерская карьера Островской началась неожиданно — ее заметил на улице ассистент режиссера Гайдая. Яркую женщину взяли на роль без проб — она оказалась идеальным кандидатом для знаменитой сцены «Цигель цигель ай люлю».

Но длительной карьеры в кино построить не получилось. После «Бриллиантовой руки» она снялась с еще одном фильме — «Старый знакомый». Там у нее была эпизодическая роль. Она же стала и последней.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла старейший режиссер монтажа «Ленфильма» Мария Амосова.

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Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Виктория Островская

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