Даже не представляли: какие изменения происходят в мозге геймеров

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 64 0

Частые игры «не в реальности» могут сводить с ума?

Даже не представляли: какие изменения происходят в мозге геймеров

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Guido Schiefer

Ученые из ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НМИЦ им. В. А. Алмазова обнаружили, что у людей, которые много времени уделяют компьютерным играм, происходят изменения нейронных связей, отвечающих за самоконтроль, удовольствие и привязанности. Когнитивные функции головного мозга при этом не нарушаются.

Сегодня ученые активно исследуют проблему игровой зависимости. Это форма психологического заболевания, которое проявляется в навязчивом и бесконтрольном увлечении компьютерными играми. При этом на сегодняшний день общепринятых методик и показательной статистики для эффективной диагностики и лечения данной патологии не существует.

В исследовании участвовали 22 геймера, которые проводят за играми от 20 до 30 часов в неделю, и 25 человек, которые играют редко (меньше 10 часов в неделю). Им ученые провели фМРТ и затем проанализировали нейронные связи респондентов в соответствии с существующей моделью формирования нехимических зависимостей I-PACE (The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution –Взаимодействие личности-аффекта-познания-исполнения).

«Выяснилось, что у геймеров, которые играют много, подвергаются изменению нейронные связи, отвечающие за самоконтроль, удовольствие и привязанности, но когнитивные функции при этом не нарушаются, что наблюдается в других исследованиях зависимых от игр. Благодаря этому исследованию, в перспективе, с помощью фМРТ можно диагностировать игровое расстройство на ее ранних стадиях или наоборот — его отсутствие», — рассказал порталу Газета.ру ведущий научный сотрудник научного центра мирового уровня (НЦМУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артем Труфанов.

Результаты исследования могут найти применение в ранней диагностике игровой зависимости.

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