Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вновь сменил владельца

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вновь сменил владельца

Фото: © РИА Новости / Игорь Самойлов

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Предприятие японского автопрома было выкуплено еще в 2022 году.

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, переданный в 2023 году АО «АвтоВАЗ», вернулся в собственность государства. Об этом на конференции аналитического агентства «Автостат» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

«Санкт-Петербург, который пришел к нам в конце 2022, в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская», — сказал Костромин.

Сообщается также, что бывший завод японского автопрома стал собственностью государственного института «НАМИ». Именно он выкупил Nissan в 2022-м за символическую сумму. Отмечается также, что очередная смена хозяина может являться мерой, защищающей завод от санкционных рисков.

Что касается будущего предприятия, оно может оставаться госсобственностью, там может быть организована сборка для автопрома КНР. Также завод может быть передан китайской стороне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название.

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