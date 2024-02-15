«Трудно отличить»: телефонные мошенники начали использовать дипфейки

Правонарушителям помогает нейросеть. Как не попасть в ловушку искусственного интеллекта?

Мошенники научились обманывать россиян с помощью нейросетей. IT-специалист Артем Геллер рассказал сайту 5-tv.ru, как работает этот метод и можно ли ему противостоять.

Сейчас с помощью ИИ (Искусственный интеллект — Прим. ред.) копируют не только голос человека, но и его внешность. В этом помогает дипфейк-технология. Эксперт отметил, что для многих сфер жизни эта ситуация весьма печальная и необратимая.

www.globallookpress.com / Jochen Tack; Личный архив Алексея Курочкина; 5-tv.ru

«Мало, что делается в направлении информирования людей, но существует много возможностей информировать с помощью приложений, с помощью подсвечивания подозрительного звонка и так далее для того, чтобы везде предупредить о том, что сейчас происходит, потому что даже IT-профессионалу довольно трудно отличить, правда это или не правда, особенно если вот используются подобные новые технологии», — сказал специалист.

Он отметил, что для решения проблемы нужно развивать образование. Надо учить людей отличать дипфейк от оригинала еще в детском возрасте. Также есть технический момент, на который обращают не такое большое внимание.

«Потому что, конечно, подобные проблемы для банков не самые важные. И у них безопасность завязана на другие сектора и другие аспекты их работы. Они зарабатывают деньги, а не пекутся о тех, кто уже у них находится в пуле клиентов. И могли бы, конечно, их отделы безопасности создавать решения какие-то, которые помогли бы проактивно предупреждать людей о том, что происходит что-то не то», — объяснил Геллер.

Он рассказал, что «спародировать» голос человека очень легко. Например, в аудиосообщении или при звонке. Для создания подделки хватит и небольшого фрагмента настоящего голоса. А в условиях современных медиа и социальных сетей, куда люди самостоятельно выкладывают все о себе, добыть это несложно.

«Мошенничество довольно масштабное. Эти офисы, колл-центры бесконечно открываются, с новыми людьми, большим количеством. Это такой быстрый, простой заработок. Поэтому эта схема и не умирает», — сказал IT-специалист.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин отметил, что молодые люди еще могут отличить настоящий видеозвонок от дипфейк, а пожилым это сделать сложнее. Он дал совет, который поможет человеку любого возраста.

Обычно мошенники надевают на себя маску родственника жертвы и меняют голос, а потом рассказывают душераздирающую историю о том, как они попали в беду и что им срочно нужны деньги. Самый простой способ защиты — это проверка. Достаточно просто перезвонить именно на номер человека, которым представляется мошенник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне стали чаще переводить мошенникам кредитные деньги.