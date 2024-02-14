«Нет барьеров»: россияне стали чаще переводить мошенникам кредитные деньги

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Набиуллина: каждый четвертый рубль, похищенный из банков мошенниками — заемный

«Нет барьеров»: россияне стали чаще переводить мошенникам кредитные деньги

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Проблему киберпреступности и борьбы с ней ведущие специалисты обсуждают на форуме в Екатеринбурге.

Доверчивые граждане все чаще переводят мошенникам деньги, которые были взяты в кредит. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ РФ, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства.

«Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод, где нет системных барьеров. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам», — говорит Эльвира Набиуллина.

Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» проходит с 14 по 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге. Там обсудят направления развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Центробанке РФ предложили установить лимит на внесение наличных в банкомате.

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