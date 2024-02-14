Экс-генерал СБУ попросил убежище в одной из стран G7

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 95 0

Мужчину, как отмечается, задержали в Сербии, но затем отпустили.

Экс-генерал СБУ попросил убежище в одной из стран G7

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Наумов попросил убежище в одной из стран G7. Его разыскивают на территории Незалежной по делу о мошенничестве и злоупотреблениях, пишет украинская служба «Би-би-си».

Он заявил, что собирается вернуться на Украину, но только тогда, когда его будет ждать справедливый суд. Пока что такое невозможно, поэтому Наумов к этому не готов.

Бывший генерал подчеркнул, что не стоит ждать честного суда из-за большого количества проблем на Украине. Он отметил, что собирается направить обращение в ЕСПЧ из-за происходящего на его родине.

Также Наумов хочет обвинить Сербию в несправедливом решении суда из-за задержания. Летом 2022 года у него нашли незадекларированные наличные, а именно 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов.

В Сербии в отношении него было открыто дело об отмывании денег. В декабре 2023 года Наумова освободили, но запретили покидать страну.

А тем временем на Украине против экс-генерала возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Киевский режим требовал экстрадировать Наумова, но Сербия отказала.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков экстрадируют из Бахрейна в Россию.

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