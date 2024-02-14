Экс-генерал СБУ попросил убежище в одной из стран G7
Мужчину, как отмечается, задержали в Сербии, но затем отпустили.
Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd
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Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Наумов попросил убежище в одной из стран G7. Его разыскивают на территории Незалежной по делу о мошенничестве и злоупотреблениях, пишет украинская служба «Би-би-си».
Он заявил, что собирается вернуться на Украину, но только тогда, когда его будет ждать справедливый суд. Пока что такое невозможно, поэтому Наумов к этому не готов.
Бывший генерал подчеркнул, что не стоит ждать честного суда из-за большого количества проблем на Украине. Он отметил, что собирается направить обращение в ЕСПЧ из-за происходящего на его родине.
Также Наумов хочет обвинить Сербию в несправедливом решении суда из-за задержания. Летом 2022 года у него нашли незадекларированные наличные, а именно 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов.
В Сербии в отношении него было открыто дело об отмывании денег. В декабре 2023 года Наумова освободили, но запретили покидать страну.
А тем временем на Украине против экс-генерала возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Киевский режим требовал экстрадировать Наумова, но Сербия отказала.
Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков экстрадируют из Бахрейна в Россию.
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