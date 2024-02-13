Обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков экстрадируют из Бахрейна в Россию

Бахрейн экстрадирует обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму свыше 47 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Королевства Бахрейн экстрадируют Джамиля Темирханова для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении.

По версии следствия, он с 2014 по 2019 год с соучастницей получил от более чем 30 дольщиков свыше 47 миллионов рублей в качестве взносов на строительство многоквартирных домов в городе Избербаше в Дагестане.

Средства были потрачены на непредусмотренные по договорам цели, отметили в Генпрокуратуре. В результате дольщики остались без жилья.

Запрос зарубежным правоохранителям был направлен ведомством в декабре 2023-го. Взаимодействие Генпрокуратуры и компетентных органов Бахрейна позволило добиться экстрадиции.