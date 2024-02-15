Скоро в роддом? Омаров заинтриговал заявлением о предстоящей свадьбе

После предложения руки и сердца своей возлюбленной бизнесмена закидали вопросами. Он не стал делать из личной жизни тайну и раскрыл все интересующие публику детали.

Бизнесмен и экс-муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, который в начале февраля предложил своей возлюбленной Валерии руку и сердце, рассказал, когда состоится свадьба и действительно ли его невеста уже в положении.

Омаров признался, что торжество намечено на весну, однако точную дату не сообщил. По его заявлению, невеста сейчас не беременна, но мечтает о троих детях, а он сам — об одном. Но они смогли договориться о количестве наследников.

«Лера пока не беременна, до свадьбы же нельзя! Я хотел еще одного ребенка, а Валерия еще троих. Договорились на двух», — заявил Омаров в социальной сети.

К слову, предстоящий брак с Валерией для Омарова станет третьим. Его первой избранницей стала Алла Воденко. В семье появился сын Омар.

Во второй раз он отправился в ЗАГС с Бородиной. А через пять месяцев в семье появилась дочка Теона.

Брак продлился шесть лет - по утверждениям Бородиной, именно она стала инициатором развода, устав от бесчисленных измен. Омаров же отрицал заявления экс-жены.

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