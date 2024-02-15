Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Как альянс превратился в еще один инструмент Белого дома?

Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО

Фото: www.globallookpress.com / w80

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НАТО сейчас представляет из себя лишь инструмент внешней политики США. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно стартовали учения НАТО «Стойкий защитник-24», крупнейшие со времен холодной войны. До 90 тысяч солдат альянса задействуют на полигонах от Румынии до Норвегии.

Это серия учений, которые объединены одним сценарием-репетицией, насколько быстро Соединенные Штаты смогут перебросить, а европейские союзники отмобилизовать войска для прямого военного столкновения с армией России и Белоруссии.

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Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО

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