Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО

Как альянс превратился в еще один инструмент Белого дома?
Фото: www.globallookpress.com / w80
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НАТО сейчас представляет из себя лишь инструмент внешней политики США. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Я считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее 5-tv.ru писал, что недавно стартовали учения НАТО «Стойкий защитник-24», крупнейшие со времен холодной войны. До 90 тысяч солдат альянса задействуют на полигонах от Румынии до Норвегии.
Это серия учений, которые объединены одним сценарием-репетицией, насколько быстро Соединенные Штаты смогут перебросить, а европейские союзники отмобилизовать войска для прямого военного столкновения с армией России и Белоруссии.
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