В портах США оказались заблокированы тысячи авто Porsche, Bentley и Audi

|
Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

FT: тысячи авто Porsche, Bentley, Audi конфискованы в США из-за детали из Китая

В портах США оказались заблокированы тысячи авто Porsche, Bentley и Audi

Фото: www.globallookpress.com /Egon Bömsch

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какой запрещенный компонент был обнаружен в машинах?

Тысячи авто Bentley, Audi и Porsche оказались конфискованы в портах США после того, как владелец последнего производителя — концерн Volkswagen нашел китайскую деталь. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

«Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi были конфискованы в портах США после того, как поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом», — говорится в публикации.

Этот электронный компонент прибыл из «западного Китая». О его происхождении Volkswagen Group не знал, известно стало лишь после предупреждения поставщика. После этого концерн сразу же сообщил властям США о случившемся.

Автопроизводитель решил в этой связи отложить поставку машин до конца марта. Причем эта проблема затронула порядка тысячи спортивных авто и внедорожников Porsche, еще столько же Audi, а также несколько сотен Bentley.

Ранее 5-tv.ru писал, что Aurus запустит производство авто бизнес-класса на бывшем заводе Toyota. Предприятие было продано в собственность «НАМИ» в 2023 году.

-11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:02
Кремль о заявлениях США про ядерное оружие РФ в космосе: «Очевидно, уловки»
11:01
Что такое «наливайки» и почему их запрещают в России
10:48
«Трудно отличить»: телефонные мошенники начали использовать дипфейки
10:35
Украине предсказали потерю других территорий: «Тут нужно быть реалистом»
10:33
Российские десантники продолжают выдавливать ВСУ на артемовском направлении
10:31
В Шереметьево закрывался пункт досмотра: что произошло?

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Появились кадры с места пожара в здании «Известия холл»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео