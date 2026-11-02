В работе каршеринга BelkaCar произошел масштабный сбой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

В сервисе по аренде автомобилей пообещали пересчитать списания клиентов, произведенные в день инцидента.

Сбой в работе каршеринга BelkaCar

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В работе каршерига BelkaCar произошел масштабный сбой. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«В данный момент наблюдаются проблемы в работе приложения. Мы уже все исправляем», — проинформировали представители сервиса.

Там также пообещали произвести перерасчет излишне списанных с клиентов средств после восстановления системы.

Сбой произошел из-за крупного инцидента у российского облачного провайдера и регистратора Beget, на котором работает этот каршеринг.

Как сообщила пресс-служба Beget, проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры. Работа по восстановлению и проведение расследования случившегося уже ведутся.

Для устранения последствий произошедшего инженеры выполняют ручную настройку оборудования непосредственно в дата-центрах. Сотрудники компании работают в усиленном режиме.

Ранее Минцифры РФ помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атак на центры обработки данных. Компания смогла быстро перевести основные системы на заранее подготовленные резервные площадки.

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