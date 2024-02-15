Трое вооруженных неизвестных напали на полицейского в Чечне

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Трое неизвестных с огнестрелом напали на сотрудника полиции в чеченском селе Старый Ачхой, их ликвидировали. Произошло все в ночь на 14 февраля, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.

«Трое неустановленных на данный момент лиц, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Полицейский в результате нападения получил ранение. Следователи уже изъяли с места происшествия два огнестрельных оружия и боеприпасы к ним. Теперь устанавливаются личности нападавших и обстоятельства инцидента. По факту нападения на правоохранителя возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье задержали подозреваемых в ограблении и нападении на участника СВО. Мужчину избили и забрали у него деньги, а все происходящее злоумышленники записали на видео.