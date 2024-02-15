Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы уже создана специальная платформа.

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к своим сервисам искусственного интеллекта (ИИ-сервисам) для любой медицинской организации страны. Об этом решении написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», — отметил мэр Москвы.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы создал для медицинских организаций специальную платформу, на которой можно ознакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения.

Доступ к платформе открывается уже 15 февраля.

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