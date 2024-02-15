Корабль «Прогресс МС-26» вышел на орбиту и направился к МКС

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«Грузовик» успешно стартовал сегодня утром с Байконура.

Фото, видео: Бережная Наталья / ТАСС; 5-tv.ru

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Космический грузовик «Прогресс МС-26» вышел на орбиту и взял курс на МКС. Корабль успешно стартовал сегодня утром с Байконура.

На его борту больше двух с половиной тонн груза. Это топливо, питьевая вода и инструменты для проведения научных экспериментов. Есть и специальные посылки.

Так, например, есть среди «багажа» шоколадные конфеты для командира МКС Олега Кононенко и подарок от семьи для Николая Чуба. Все это они получат через два дня — именно столько «Прогрессу» лететь до Международной космической станции.

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