Движение против колониального господства может появиться в мире

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Медведев: участники форума «За свободу наций» могут создать всемирное движение

Фото, видео: 5-tv.ru

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Решение об этом будут принимать участники форума «За свободу наций», который проходит в Москве.

В мире может появиться международное движение, целью которого станет борьба за освобождение от наследия колониального господства. Об этом на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций» заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Члены оргкомитета подготовили предложения, призванные и в дальнейшем эффективно проводить работу по освобождению суверенных государств от наследия колониального господства.

«В будущем, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такие практики навсегда остались в прошлом. С этой целью предполагается сформировать широкое, если получится, по сути всемирное движение», — сказал Медведев.

Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма проходит в Москве с 15 по 17 февраля. В нем принимают участие руководство политический партий и представители из стран Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Всего гостями России для участия в форуме стали более 400 делегатов из 50 государств, в том числе, тех, что являются для РФ недружественными.

«Любопытный момент, говорящий в том числе и об эффективности этой работы, ее важности и актуальности. Не все знают, но я об этом сейчас скажу. Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, делает все для того, чтобы замолчать наш форум. И более того, прямо препятствует его работе», — сообщил замглавы Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как США не пустили делегата из Перу в Россию.

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