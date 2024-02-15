«Страна-агрессор»: как США не пустили делегата из Перу в Россию

Политик считает, что такая ситуация сложилась в связи с бойкотом.

Соединенные Штаты не дали конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь в Москву на форум «За свободу наций!» по борьбе с неоколониализмом в мире, который пройдет с 15 по 17 февраля. Об этом рассказал политик в беседе с РИА Новости.

«Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от <…> США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», — сказал Бермехо.

Он несколько раз пытался добиться от авиакомпании объяснений, но просьбы остались без ответа. Тем не менее конгрессмен все равно примет участие в форуме, но виртуально из Лимы. Организаторы мероприятия собираются выпустить документ в поддержку Бермехо.

Политик считает, что такая ситуация сложилась в связи с бойкотом. Сам Бермехо всю жизнь был человеком «левого толка». Приверженцы такой позиции исторически требует прекратить империализм, который причинил человечеству много вреда и последний век возглавляется Штатами.

Вместе с тем конгрессмен заявил о своей надежде, что БРИКС поможет установить многополярный мир, в котором «нет стран-агрессоров, где мы при всей разнице в культуре, политике и идеологии можем вместе расти».

Ранее 5-tv.ru писал, что США предупредили союзников о «российской угрозе». В частности, в Вашингтоне заявили о новых разведданных по поводу военных возможностей Москвы.