МВД России объявило в розыск экс-депутата Гаджиева*

Что стало причиной для розыска бывшего чиновника полицией?
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* разыскивают в рамках уголовной статьи. Информация о нем появилась в базе министерства внутренних дел (МВД) России.
Согласно данным ведомства, Гаджиева ищут по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.
В реестр иноагентов экс-депутат был внесен за распространение фейков о российской армии и высказывания против спецоперации, проводимой на Украине. После этого Гаджиева исключили из партии «Единая Россия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Алексей Панин* заочно арестован по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.
* — признан иностранным агентом в России
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