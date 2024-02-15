МВД России объявило в розыск экс-депутата Гаджиева*

Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* разыскивают в рамках уголовной статьи. Информация о нем появилась в базе министерства внутренних дел (МВД) России.

Согласно данным ведомства, Гаджиева ищут по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.

В реестр иноагентов экс-депутат был внесен за распространение фейков о российской армии и высказывания против спецоперации, проводимой на Украине. После этого Гаджиева исключили из партии «Единая Россия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Алексей Панин* заочно арестован по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.

* — признан иностранным агентом в России