МВД России объявило в розыск экс-депутата Гаджиева*

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 90 0

Что стало причиной для розыска бывшего чиновника полицией?

МВД России объявило в розыск экс-депутата Гаджиева*

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* разыскивают в рамках уголовной статьи. Информация о нем появилась в базе министерства внутренних дел (МВД) России.

Согласно данным ведомства, Гаджиева ищут по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.

В реестр иноагентов экс-депутат был внесен за распространение фейков о российской армии и высказывания против спецоперации, проводимой на Украине. После этого Гаджиева исключили из партии «Единая Россия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Алексей Панин* заочно арестован по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.

* — признан иностранным агентом в России

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Суд заочно арестовал адвоката Навального* по делу об экстремизме
18:31
Движение против колониального господства может появиться в мире
18:16
«Можно и „забить“»: Люси LovaLova объяснила, почему мужчины «халтурят» в браке
18:10
«Делал страшные вещи»: Самойлова заявила о тяжелой зависимости Джигана
17:49
Солист «Зверобоя» Носков объяснил ошеломляющий успех трека ST, презентованного росгвардейцам
17:44
МВД России объявило в розыск экс-депутата Гаджиева*

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео