Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Глава государства проведет осмотр производства.

Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме в пригороде Екатеринбурга. Глава государства проведет осмотр производства.

После состоится совещание по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

«Уральские локомотивы» — передовое предприятие транспортного машиностроения, основано в 2010 году. Основными видами деятельности являются проектирование, производство, продажа и техобслуживание тягового подвижного состава нового поколения, отличающегося повышенной экономичностью, высокими эксплуатационными и экологическими свойствами.

Сегодня это одно из самых современных в Европе предприятий по выпуску скоростного подвижного состава. Основной потребитель продукции — «РЖД».

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
«Как жить дальше?» — жительница Белгорода рассказала про смерть близкого из-за обстрела ВСУ
21:40
«Родненькие»: житель Авдеевки со слезами счастья встретил войска России
21:32
Никаких больше вечеринок: популярный ночной клуб Lookin Rooms сгорел в Москве при пожаре в «Известия холл»
21:29
Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом
21:18
«Гадость отвратная»: ради чего Брухунова бросила Петросяна одного в больнице
21:09
«Нет человека»: у погибшего в Белгороде мужчины остались двое маленьких детей

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео