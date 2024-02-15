«Последний день Помпеи» Брюллова реставрируют прямо в зале Русского музея

Передовой подход применили при обновлении одного из самых известных произведений русской живописи — «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Причем сам процесс реставрации не стали прятать в мастерских, а, напротив, выставили на обозрение.

Как шедевру, написанному почти 200 лет назад, возвращают былую яркость, увидела корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Ювелирная работа — на глазах посетителей. Реставраторы возвращают первоначальный облик полотна Брюллова «Последний день Помпеи».

Впервые в практике российских музеев реставрацию проводят не в мастерской, а прямо в выставочном зале. За процессом могут наблюдать все посетители — через стеклянный экран.

А скоро здесь установят еще и камеры, которые будут снимать работу в деталях. Это первая полноценная научная реставрация картины: до этого была только техническая, и то в 1995 году.

«Мы смотрим на картину через фильтр загрязненного лака и до конца предложения», — рассказал художник-реставратор Государственного Русского музея Антон Макаров.

Для тонких и сложных работ полотно специально перевезли из Михайловского дворца.

«Перевозить такие полотна можно только на валу», — отметила ведущий художник-реставратор Государственного русского музея Ольга Кленова.

Восстановят и первоначальный вид золоченой рамы. Специалисты установили, что ее изготовили в 30-х годах XIX века, когда Брюллов и создал сюжет, а вот в России или за рубежом — пока загадка.

Над изображением гибели древнеримского города от извержения вулкана Везувия Брюллов трудился шесть лет. Реставрация пройдет, конечно, быстрее — завершить ее планируют в октябре. Затем шедевр займет центральное место на выставке к 225-летию со дня рождения мастера в Михайловском замке.