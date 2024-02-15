Для себя или боевиков? Зеленский подписал закон о легализации каннабиса на Украине

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 53 0

Зеленский подписал закон о легализации каннабиса на Украине

Для себя или боевиков? Зеленский подписал закон о легализации каннабиса на Украине

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Когда заработают новые правила и к чему это приведет?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в стране. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на портале украинского парламента.

Каннабис — травянистое растение семейства коноплевые, обладающее наркотическим свойством. Законы Незалежной регулируют его обращение только в медицинской, промышленной и научной деятельностях.

За его нелегальный оборот и распространение для употребления сохранится наказание в соответствии с украинским законодательством. Также будет упрощено медицинское использование лекарств с каннабисом в составе.

Производство таких препаратов будет контролироваться. Согласно документу, использовать растение будет разрешено для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, приобретенных во время боевых действий.

Выращивать каннабис смогут юрлица, которые получили специальную лицензию и GMP-сертификат. В силу документ вступит через полгода после обнародования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элайджа Вуд предложил помочь Зеленскому вылечиться от наркомании.

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Для себя или боевиков? Зеленский подписал закон о легализации каннабиса на Украине

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