Наплевали на память предков: принц Гарри и Меган Маркл поменяли детям фамилию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Мirrоr: принц Гарри и Меган Маркл поменяли детям фамилию

Наплевали на память предков: принц Гарри и Меган Маркл поменяли детям фамилию

Фото: Evan Agostini / ТАСС

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Герцог и герцогиня Сассекские снова разозлили британцев и поклонников королевского семейства по всему миру.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили сменить сыну и дочери фамилию. Как сообщило издание Mirror, после коронации короля Великобритании Карла III детей начали называть Арчи и Лилибет Сассексы.

Для британцев такое решение принца Гарри и Маркл стало синонимом полного неуважения к памяти предков. Ведь последние 64 года все потомки Елизаветы II в результате решения Тайного совета должны носить фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Это правило распространялось на Арчи и Лилибет. Однако принц Гарри и Маркл в очередной раз решили пойти против семьи.

Их отношения с родственниками начали ухудшаться с 2020 года. Тогда они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул.

В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем их связь с королевской семьей так и не наладились — в последние месяцы скандалы и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой странной диеты придерживается больной раком Карл III.

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