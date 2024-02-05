Владимир Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД РФ
Президент подписал соответствующий указ.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Российский лидер Владимир Путин назначил Алексея Островского генеральным директором Министерства иностранных дел России (МИД РФ). Соответствующий указ подписан, он уже появился на портале правовой информации.
Островский с 26 апреля 2012-го по 17 марта 2023 года занимал пост губернатора Смоленской области, пока не подал заявление об уходе по собственному желанию.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин наградил российского космонавта Артемьева орденом Гагарина.
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