Владимир Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД РФ

Российский лидер Владимир Путин назначил Алексея Островского генеральным директором Министерства иностранных дел России (МИД РФ). Соответствующий указ подписан, он уже появился на портале правовой информации.

Островский с 26 апреля 2012-го по 17 марта 2023 года занимал пост губернатора Смоленской области, пока не подал заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин наградил российского космонавта Артемьева орденом Гагарина.