Надежда есть всегда: в Сибири животных с онкологией облучают на ядерном реакторе

Уникальная методика борьбы с раком позволяет продлить жизни даже тяжелобольным пушистым пациентам.

Сибирские ученые разработали уникальный метод борьбы с онкологическими заболеваниями у животных. Для этого используют ядерные технологии. В случае, когда питомец находится в неоперабельной стадии, ему вводят специальный препарат. После чего в организме происходит микро-атомный взрыв, который и уничтожает опухоль. Детали процесса изучил корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Этот четвероногий сейчас балансирует на грани жизни и смерти. Новообразование, появившееся в груди, буквально пожирает организм. Опухоль уже настолько разрослась, что хирургически ее не удалить. Но удалять все-таки будут, причем в необычном месте — на дне ядерного реактора.

За животным следят удаленно. В этот момент собака находится под облучением. Перед этим в организм ввели специальный препарат с большим количеством нейтронов. Сейчас опухоль удаляет пучок тех же электрических элементов. Удивительно, но в этот момент, в теле животного происходит локальный ядерный взрыв, который помогает победить инфекцию. Подробнее о методике лечения — в репортаже.