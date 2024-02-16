«Не рак»: директору «Ленкома» Марку Варшаверу потребовалась экстренная помощь медиков

Заслуженному работнику культуры РФ неоднократно вызывали «скорую».

Директору Ленкома Марку Варшаверу потребовалась экстренная помощь медиков. 76-летнему деятелю культуры вызывали «скорую» неоднократно, что сильно обеспокоило его поклонников. В беседе с NEWS.ru он сам отметил, что переживать фактически не за что — речь идет о банальной простуде, пусть и с повышением температуры.

«Слава богу, что не рак. Немножко заболел, сегодня поеду на работу. Это преувеличение, кто-то ко мне хорошо относится, волнуется. Слава богу, воспаления легких нет. Уже температуры нет третий день», — подчеркнул Варшавер.

Утром стало известно, что заслуженному деятелю культуры России вновь стало плохо. Предварительно, из-за острого респираторного заболевания. По информации 5-tv.ru, от госпитализации Варшавер умышленно отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор «Ленкома» Варшавер рассказал о борьбе Панфилова с тяжелой болезнью.