На борту самолета, выполнявшего рейс Калининград — Петразаводск, скончался пассажир. Как сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, речь идет о мужчине 58 лет.

Предварительно, человеку внезапно стало плоха в момент перелета. Ему попытались оказать экстренную доврачебную помощь, но никакие усилия не помогали — мужчина скончался к тому моменту, когда лайнер совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково.

Детали происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Sukhoi Superjet с отказавшим двигателем сел в аэропорту Шереметьево. По информации источника 5-tv.ru, самолет должен был проследовать по маршруту Москва — Санкт-Петербург.