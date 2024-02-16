Пассажир умер на борту самолета Калининград — Петрозаводск

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 33 0

Мужчине пытались оказать доврачебную помощь, но усилия оказались тщетными.

Пассажир умер на борту самолета Калининград — Петрозаводск

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На борту самолета, выполнявшего рейс Калининград — Петразаводск, скончался пассажир. Как сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, речь идет о мужчине 58 лет.

Предварительно, человеку внезапно стало плоха в момент перелета. Ему попытались оказать экстренную доврачебную помощь, но никакие усилия не помогали — мужчина скончался к тому моменту, когда лайнер совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково.

Детали происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Sukhoi Superjet с отказавшим двигателем сел в аэропорту Шереметьево. По информации источника 5-tv.ru, самолет должен был проследовать по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Последние новости

11:24
ВСУ готовятся отступать из Авдеевки: «С учетом всех сценариев»
11:19
Пассажир умер на борту самолета Калининград — Петрозаводск
11:04
Захарова о спонсорах ВСУ после атаки на Белгород: «Неонацистскую гниль должны квалифицировать юридически»
10:51
Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце
10:36
Надежда есть всегда: в Сибири животных с онкологией облучают на ядерном реакторе
10:33
Сокровища и проклятье: какие тайны веками скрывала гробница Тутанхамона

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео