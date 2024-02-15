Самолет Sukhoi Superjet с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 499 0

Борт должен быть долететь до Санкт-Петербурга, однако в воздухе была обнаружена техническая неисправность.

Самолет Sukhoi Superjet с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Самолет Sukhoi Superjet 100, запросивший аварийную посадку после вылета из Москвы, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Сел штатно в 11:27, находится на рулежке», — передает информацию аэропорта РИА Новости.

По информации источника 5-tv.ru, самолет должен был проследовать по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Борт авиакомпании «Россия» вылетел из столичного аэропорта Внуково, и вскоре в воздухе проявилась техническая неисправность. Когда загорелся датчик отказа одного из двигателей командир воздушного судна принял решение вернуться в точку вылета.

Однако позднее пилот изменил решение, выбрав посадку на запасном аэродроме в Шереметьево.

В авиакомпании «Россия» информацию подтвердили. Также там добавили, что рейс будет выполнен на другом самолете, время вылета планируется на 12:20.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский Boeing 737 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва — Ереван, но принял решение вернуться в точку вылета из-за отказа передней стойки шасси.

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