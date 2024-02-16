Патрушев о планах Запада нанести стратегическое поражение России: «Ничего не вышло»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Патрушев указал на неспособность Запада нанести стратегическое поражение России

Патрушев о планах Запада нанести стратегическое поражение России: «Ничего не вышло»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В своих целях западные страны хотели использовать Украину.

Обстановка в мире сегодня обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое доминирование, однако нанести стратегическое поражение России не получилось. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Запад все еще пытается удержаться на верхушке, однако планы по использованию Украины против России провалились.

«Наиболее яркий пример — ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло», — заявил Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей Совбезов по афганской проблематике.

Секретарь Совбеза РФ ранее отмечал, что Запад может продолжить «прокси-войну» против России после завершения «горячей фазы» конфликта на Украине. По словам Патрушева, противостояние сегодня ведется странами НАТО именно руками киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению немецкого военного эксперта Карло Масала, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут вынуждены покинуть и другие территории, которые еще не взяли под контроль российские войска.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
16 февр
Российские морпехи взяли штурмом укрепления ВСУ в Новомихайловке
16 февр
«Ребята довольные»: как бойцы организовали быт в «подземном городе» в зоне спецоперации
16 февр
«Шел последний час»: как российские бойцы отразили атаку ВСУ под Купянском
16 февр
Пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем
16 февр
Число раненых в Белгороде при обстреле ВСУ возросло до 19
16 февр
Украина закупит у Турции истребители пятого поколения
16 февр
Под защитой «Тора». Лучшее видео из зоны СВО за день
16 февр
Это первая ласточка: в Госдуме призвали Украину перебросить войска к границам Польши
16 февр
В Сенате признали геостратегическую победу Путина над США
16 февр
Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине
-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 февр...

Последние новости

9:42
Патрушев о планах Запада нанести стратегическое поражение России: «Ничего не вышло»
9:34
«Опасное время»: в НАТО бьют тревогу из-за мощи оборонной промышленности России
9:31
За минуту можно взломать: названы самые популярные пароли в РФ в 2023 году
9:20
Российские морпехи взяли штурмом укрепления ВСУ в Новомихайловке
9:18
Несмотря на санкции: Евросоюз закупил у России нефти и газа на 29 млрд евро
9:08
«Против него»: может ли Запад «раздавить» Владимира Зеленского

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео