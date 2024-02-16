В своих целях западные страны хотели использовать Украину.

Обстановка в мире сегодня обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое доминирование, однако нанести стратегическое поражение России не получилось. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Запад все еще пытается удержаться на верхушке, однако планы по использованию Украины против России провалились.

«Наиболее яркий пример — ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло», — заявил Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей Совбезов по афганской проблематике.

Секретарь Совбеза РФ ранее отмечал, что Запад может продолжить «прокси-войну» против России после завершения «горячей фазы» конфликта на Украине. По словам Патрушева, противостояние сегодня ведется странами НАТО именно руками киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению немецкого военного эксперта Карло Масала, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут вынуждены покинуть и другие территории, которые еще не взяли под контроль российские войска.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.