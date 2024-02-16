Марк Варшавер вышел на связь на фоне слухов о тяжелой болезни

Что происходит с директором «Ленкома»?

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал слухи о своем самочувствии. Как сообщает KP.RU, в интернете появилась информация о том, что знаменитости якобы потребовалась медицинская помощь из-за воспаления легких.

В сообщении говорилось о том, что Марк Борисович дважды отказался ехать в больницу, несмотря на тяжелое состояние. Однако, связавшись с директором театра, журналистам удалось выяснить правду.

«Не переживайте: у меня нет проблем со здоровьем. Ни воспаления легких, ни ковида, ни гриппа. Немного простыл. Был кашель, уже проходит. Врачи посоветовали несколько дней побыть дома, подлечиться», — успокоил всех Варшавер.

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