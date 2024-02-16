Марк Варшавер вышел на связь на фоне слухов о тяжелой болезни

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 13 0

Марк Варшавер опроверг слухи о своей тяжелой болезни

Марк Варшавер вышел на связь на фоне слухов о тяжелой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Что происходит с директором «Ленкома»?

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал слухи о своем самочувствии. Как сообщает KP.RU, в интернете появилась информация о том, что знаменитости якобы потребовалась медицинская помощь из-за воспаления легких.

В сообщении говорилось о том, что Марк Борисович дважды отказался ехать в больницу, несмотря на тяжелое состояние. Однако, связавшись с директором театра, журналистам удалось выяснить правду.

«Не переживайте: у меня нет проблем со здоровьем. Ни воспаления легких, ни ковида, ни гриппа. Немного простыл. Был кашель, уже проходит. Врачи посоветовали несколько дней побыть дома, подлечиться», — успокоил всех Варшавер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать и вылечить микоплазменную пневмонию. Болезнь не легко диагностировать, так как ее симптомы — кашель, боль в груди, температура и слабость — очень похожи на другие инфекции, а запоздалая диагностика может привести к осложнениям.

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