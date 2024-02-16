Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы к созданию европейского «ядерного зонтика». Об этом сообщило издание Tagesspiegel.

«В то же время мы являемся частью сил ядерного сдерживания НАТО. Все ответственные лица в НАТО предпочли бы, чтобы так оно и оставалось», — сказал политик.

Он считает, что все возможности Германии нужно направить на усиление конвенциональной обороны. Шольц также предостерег немцев «от небрежного отношения к американской защите в квазипревентивной озабоченности». Политик отметил, что Германии нужно много оружия, которое должно помочь в случае «агрессии России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и Германия во время визита президента Незалежной Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Киева.