Один из пилотов Flydubai мог направить самолет в резкое пике

Один из пилотов Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, якобы направил самолет в резкое снижение с высоты около 30 тысяч футов (примерно 9 километров). Предположительно, именно это стало причиной конфликта между членами экипажа на борту. Об этом сообщил израильский 14-й канал.

По предварительным данным, лайнер за короткое время снизился примерно до 15 тысяч футов. Второй пилот смог вмешаться и предотвратить дальнейшее развитие ситуации.

Ранее сообщалось, что самолет подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате воздушного судна. По данным 12-го израильского телеканала, связь с экипажем временно была потеряна.

На борту Boeing 737 находились около 180 пассажиров. Лайнеру была запрещена посадка в Израиле, после чего он совершил разворот в небе над Иорданией и сел в Саудовской Аравии. Для перехвата воздушного судна, по данным телеканала, были направлены военные истребители.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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