Смерть Соседова, трагедия Кроуфорд и развод Михайлова: главные новости недели в шоу-бизнесе

Самые горячие и острые новости этой недели! Из-за чего от кумира всех женщин Стаса Михайлова якобы ушла супруга? Тайный роман новой фаворитки Филиппа Киркорова! С кем встречается самая красивая девушка России? Что стало причиной смерти единственного сына Синди Кроуфорд? И от чего умер журналист Сергей Соседов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Для каждого мужчины женщина по-своему своя, самая лучшая. Это химия», — утверждает народный артист России Стас Михайлов.

Еще недавно Стас Михайлов признавался в любви своей супруге. Они прожили вместе 20 лет. Воспитывали шестерых детей — двоих общих и четверых — от предыдущих отношений. Их называли одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. И когда на странице Инны вдруг появились сообщения о расставании, многие подумали, аккаунт взломали мошенники!

«Они оба хотят что-то поменять в своей жизни, потому что они оба реально красивые и очень хорошо так меняются, не знаю, в лучшую сторону. Поэтому я изначально, когда увидел всю эту ситуацию, подумал, что, скорее всего, это все фейк», — рассказывает светский журналист Олег Цуриков.

Но вскоре друзья семьи подтвердили: снимки выложила сама Инна. И ясно дали понять: в семье действительно проблемы. И начались они после того, как певец сменил имидж. За последние годы Стас похудел на 17 килограммов. Сделал пересадку волос. Начал регулярно посещать косметолога. Эксперты считают, не обошлось и без пластики.

«Если ваш партнер начал ходить в спортзал, вставил себе виниры — это первый признак того, что куда-то смотрят налево. Это практически 99% из 100 такой прямой намек на то, что кто-то пытается сделать лыжи», — отмечает Цуриков.

Инна старалась соответствовать помолодевшему мужу. Вместе с ним ходила по магазинам в поисках модных нарядов, ела здоровую пищу и занималась спортом.

«Порой удивляюсь, потому что она в пять часов почему-то стала вставать. В пять часов и идет на дорожку. Пояс себе надевает еще такой с электричеством», — рассказал Михайлов.

Но, видимо, это не помогло. По словам знакомых, супруги сильно друг от друга отдалились. И, вероятно, спасти брак не удалось. Теперь поклонников волнует, смогут ли Михайловы расстаться мирно? И, главное: как будут делить имущество, которого у одного из самых богатых артистов страны — достаточно?

«Мисс-Россия» Валентина Алексеева раскрыла личность жениха! Им оказался олигарх Илья Мительман. На фото и видео, которые выкладывает модель, спутник страстно ее обнимает и целует. Но не все рады за красотку. Есть те, кто уверен: счастья этот роман не принесет! И дело даже не в 30-летней разнице в возрасте. А в скандальной репутации бизнесмена.

«Он был прославленным ловеласом, он и с Ольгой Бузовой когда-то имел интрижки, с покойной Жанной Фриске. Да у него вроде там и с зарубежными артистками были какие-то взаимоотношения», — отметил Цуриков.

Злопыхатели считают: именно новый возлюбленный помог студентке медицинского вуза получить корону конкурса красоты. И даже, по слухам, оплатил грандиозную пиар-компанию с Филиппом Киркоровым! Король эстрады уже несколько месяцев выводит Алексееву в свет и осыпает дорогими подарками.

«Валентина, она зашла, так сказать, с козырей. С кем зайти в шоу-бизнес с ноги? Только с Киркоровым. Все мы понимаем, что просто так никто ничего не делает, особенно в шоу-бизнесе. Ни дружбы там нет, ни любви, только зависть. Зависть и только коммерческие договорные отношения», — подметил Цуриков.

Сама модель никак не комментирует эту информацию.

Синди Кроуфорд участвовала в телешоу и ходила на светские премьеры, а тем временем у нее дома был настоящий ад. Сын Пресли лечился от зависимостей и затяжной депрессии. 20 сентября молодого человека не стало.

Красивый, успешный, богатый. Казалось, у этого парня было все, о чем только можно мечтать. Ему прочили карьеру модели и контракты с ведущими мировыми дизайнерами. Но Пресли выбрал другой путь.

«С такими родителями ему, я думаю, в любую дверь был свободный вход. Что в кино, что в моделинг. Но, увы, там уже были проблемы с алкоголем, с запретными веществами, и, видимо, это все наслоилось, накопилось», — рассказал Цуриков.

Все эти годы Синди и ее муж Рэнди Гербер пытались спасти сына. Они сменили 15 психиатров. Искали новые методики лечения. Обращались к экстрасенсам и шаманам. Вот, например, молодому человеку проводят странный обряд с окуриванием в элитном реабилитационном центре Лос-Анджелеса.

Это видео стало для Пресли последним. Через несколько дней он умер. Ему было 27. Предварительной причиной смерти назвали передозировку. Как запрещенные вещества попали к пациенту — выясняется.

Не стало Сергея Соседова. Знаменитый журналист и музыкальный критик умер на гастролях в Якутии. По сообщениям СМИ, телеведущий шел на завтрак, когда ему стало плохо. Он упал с лестницы и ударился головой. Причиной смерти стал отек мозга.

«Да, это правда. Несчастный случай. Мы с ним мероприятия приехали здесь проводить, и я его друг тоже», — поделился друг Сергея Соседова Виктор.

По словам друзей, Соседов давно жаловался на боли в сердце. В последние дни состояние ухудшилось. Но отказаться от поездки в Якутию на конкурс красоты Сергей не захотел. Журналист не мог и представить, что она станет для него последней.