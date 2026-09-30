Голос Бэтмена Антон Алехин погиб спустя месяц после дня рождения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Похоронят артиста на Южном кладбище Курска.

Умер актер озвучки Антон Алехин

Фото: Вконтакте/Радио КУРС/kursradio

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Умер Антон Алехин, диктор и голос Бэтмена

В ДТП погиб актер дубляжа и диктор Антон Алехин. Об этом сообщила компания, занимающиеся озвучкой Flarrow Films в своем Telegram-канале.

«26 сентября трагически погиб наш самый первый Бэтмен — диктор Антон Алехин. Он был талантливым и востребованным профессионалом и, самое главное, замечательным человеком, который всегда помогал нам в начале нашего пути», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла спустя ровно месяц после 40-летия артиста. По неподтвержденным данным, он переходил дорогу на красный свет светофора.

Прощание с Алехиным пройдет в храме святых блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской. Отпевание состоится 29 сентября. Похоронят диктора на Южном кладбище Курска.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер заслуженный артист России Виктор Антонов. Ему 79 лет. Причиной смерти стала пневмония. Он играл в нескольких региональных театрах: Казанском театре юного зрителя, Томском областном театре драмы и в ташкентском Академическом театре драмы имени Горького. 

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