Ячейку «Граждан СССР»* накрыли в Ставропольском крае

В Ставропольском крае накрыли ячейку организации «Граждане СССР»*. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Отмечается, что 15 февраля сотрудники правоохранительных органов осуществили оперативно-розыскные мероприятия по местам жительства сторонников этой организации. Представители «Граждан СССР» придерживаются идеологии, которая подразумевает существование Советского Союза.

Однако при этом они игнорируют действующие законы России и отказываются оплачивать услуги ЖКХ и кредиты. По данным источника, в отношении некоторых членов движения составили административные протоколы.

Кроме того, судебные приставы Ставрополья в рамках исполнительных производств наложили аресты на имущество должников на общую сумму примерно в 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России.