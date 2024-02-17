Ячейку «Граждан СССР»* накрыли в Ставропольском крае

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 21 0

В отношении некоторых членов движения составили административные протоколы.

Ячейку «Граждан СССР»* накрыли в Ставропольском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

В Ставропольском крае накрыли ячейку организации «Граждане СССР»*. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Отмечается, что 15 февраля сотрудники правоохранительных органов осуществили оперативно-розыскные мероприятия по местам жительства сторонников этой организации. Представители «Граждан СССР» придерживаются идеологии, которая подразумевает существование Советского Союза.

Однако при этом они игнорируют действующие законы России и отказываются оплачивать услуги ЖКХ и кредиты. По данным источника, в отношении некоторых членов движения составили административные протоколы.

Кроме того, судебные приставы Ставрополья в рамках исполнительных производств наложили аресты на имущество должников на общую сумму примерно в 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России.

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