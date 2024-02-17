Серьезное преступление: что будет за обналичивание денег в России

На первый взгляд процесс кажется простым и безопасным, но это не так.

В России обналичивание денег — «обнал» — является незаконным и может повлечь серьезные правовые последствия, включая уголовную ответственность. URA.RU описывает возможные риски при использовании «обнала» и получения зарплаты в конверте.

Людям могут приходить письма, содержащие предложение о работе: «Ищем ответственных людей, готовых серьезно и плотно работать. Делаем заливы на карты». Человеку, соглашающемуся на такое объявление, судьба может подарить два варианта развития событий.

В первом случае он будет рассматриваться как потерпевший по уголовному делу о мошенничестве. Во втором случае он может стать обвиняемым по уголовному делу по тяжким статьям УК.

«Заливщик» — это преступник, выводящий деньги, полученные незаконным путем, в наличную форму. Для этого требуется перемещение денег со счета на счет между разными незнакомыми людьми с надеждой, что силовики не смогут проследить за всей цепочкой переводов.

Участие в этом никто не предлагает бесплатно, поэтому каждому выплачивается определенный процент от суммы переводов. С точки зрения российского закона, каждый в схеме считается соучастником преступления.

На первый взгляд процесс кажется простым. Вы сообщаете «заливщику» данные своей банковской карты, он переводит вам заранее обговоренную сумму.

Часть средств вы переводите на указанный им счет, а другую оставляете себе. Если заливщик просит у вас трехзначный код, указанный на обороте карты, это мошенник и оставшиеся средства могут быть украдены.

Вас также могут попросить внести задаток или взнос для обеспечения порядочности. Если вы заплатите эту сумму, существует вероятность, что вы ее потеряете.

В этом случае вы лишитесь денег и станете потерпевшим по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В такой ситуации лучший вариант — написать заявление в полицию, которая начнет расследование и возможно поможет вернуть деньги.

Хуже всего, когда «заливщик» является действительно «честным» и выполняет все условия сделки. Деньги не возникают из ниоткуда и их просто так не раздают.

Банки всегда видят всю цепочку получателей и легко могут проследить ее с помощью сотрудников спецслужб. Всю ответственность за операции по банковской карте несет только ее владелец.

Самое важное: если человек, на карту которого осуществляется залив, знает, чем занимается заливщик, он становится соучастником преступления. Мошенникам все равно, что с вами будет, так как они знают, что к вам придут правоохранительные органы с неприятными вопросами.

Денежные средства, полученные с использованием такой схемы, являются результатом преступной деятельности. Часто схемы с заливами используют получатели кредитов, оформленных по украденным или поддельным документам.

Им безразлично, какой процент платить за «обнал». Каждый год государство все строже контролирует безналичные переводы и ужесточает ответственность за преступления, связанные с использованием банковских карт и электронных денег.

Однако мошенники продолжают придумывать новые способы обналичивания и вывода денег из-под контроля финансовых органов. «Залив» денег на карту считается одним из таких способов.

Из-за зарплаты в конверте возникают две проблемы: налоги и преступность. Поскольку предприниматели не платят налоги и взносы, эти средства не поступают в бюджеты и фонды.

Фондам не хватает денег на выплату пенсий и пособий, финансирование медицинских учреждений и страховые выплаты. В системе «обнала» используются подставные фирмы и левые банки, а на пост генерального директора ставят бездомных для предотвращения рисков.

Мошенники утверждают, что они делают благое дело, «помогая» российскому бизнесу. Если вам не нравится получать зарплату в конверте, но вы хотите сохранить работу, можно легально получать деньги и экономить на налогах.

Для этого нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП) и самостоятельно уплачивать налоги. Важно учитывать, что неправильное оформление гражданско-правового договора может привести к тому, что ФНС признает его трудовым.

Отличие между ИП и частным лицом заключается в том, что ИП самостоятельно уплачивает налоги и взносы на обязательное страхование. ИП обязан выплачивать пенсионные взносы дважды в год и страховые взносы раз в год.