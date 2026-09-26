Взрыв произошел на насосной станции Эльгинского месторождения в Якутии

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Есть погибшие.

В Якутии на угольном месторождении произошел взрыв — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На Резервной станции Эльгинского угольного месторождения в Якутии произошел взрыв. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила прокуратура Якутии.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 сентября. Взрыв прогремел во время сварочных работ. В результате происшествия есть погибшие. О том, сколько человек погибло, не уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура города Нерюнгри проводит проверку по факту происшествия на территории Эльгинского угольного месторождения.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в публикации ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате взрыва на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке погиб один человек, еще двое пострадали. Они находятся в стабильно-тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной случившегося стал взрыв баллона с пропаном на строительной площадке во время проведения подрядной организацией сварочных работ. Прокуратура организовала проверку случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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