Петросян на волоске от смерти? Каких самых опасных болезней нужно бояться как огня в 78 лет

Возраст — неизбежный спутник жизни, и с каждым годом наш организм претерпевает некоторые изменения. Пожилой возраст сопровождается вызовами здоровью. Какие диагнозы в 78 лет смерти подобны?

Несколько дней назад народный артист РСФСР Евгений Петросян угодил в больницу с переломом предплечья. Всего за сутки состояние 78-летнего всеобщего любимца ухудшилось: юмориста перевели в реанимацию, а позже сделали экстренную операцию по установке титановых пластин. Планировалось, что такая мера быстро поможет поставить юмориста на ноги.

Ни для кого не секрет, что с возрастом шанс возникновения некоторых болезней возрастает в разы. Существует и определенная группа заболеваний, которая для пенсионеров представляет особую опасность, а в некоторых случаях приводят к полной потере функциональности и даже смерти. На какие симптомы и сопутствующие диагнозы стоит обращать внимание, чтобы продлить жизнь — читайте на 5-tv.ru.

Вколоченный перелом шейки бедра

У пожилых людей перелом шейки бедра является одной из наиболее частых травм. Касается эта проблема в основном женщин. Травма может случиться даже от неловкого падения с высоты собственного роста и заканчивается месяцами без движения, а при худшем раскладе перелом шейки бедра и вовсе ведет к пожизненной инвалидности.

Врачи отмечают, что главная сложность подобного диагноза заключается в том, что с возрастом кости теряют устойчивость к нагрузкам, претерпевают возрастные изменения, что неизбежно ведет к нарушению анатомической целостности. Любое неосторожное движение может привести к внезапному падению, предовтратить которое становится практически невозможно.

По информации медиков, нередко под бедренной головкой у пожилых людей во время травмы образуется пространство, в котором достаточно быстро появляется некроз. При этом не всегда есть возможность быстро идентифицировать травму, так как долгое время сохраняется подвижность, отсутствуют синяки и укорачивание конечности. При этом при движении пациент испытывает постоянную боль, которую не всегда можно купировать даже обезболивающими препаратами.

Болезнь Альцгеймера

По статистическим подсчетам Министерства здравоохранения, сейчас в России насчитывается более 1,5 миллиона людей, которым официально поставлен диагноз болезнь Альцгеймера. В мире эта проблема охватывает примерно 45 миллионов мужчин и женщин, что напрямую указывает на глобальность проблемы.

Это заболевание не всегда появляется только у пожилых, но врачами принято считать, что наиболее характерные его проявления возникают у лиц старше 60 лет. Способов избавиться от этой болезни полностью современная медицина пока так и не обнаружила, но в силах врачебного сообщества приостановить развитие патологического процесса.

Симптоматика этого заболевания характеризуется частичной или полной, длительной или кратковременной потерей памяти, трудностями существования в социуме, приступами агрессии и сложностями выступлений перед публикой.

При худших раскладах человек окончательно перестает понимать, где и в каких условиях он находится, не узнает близких и рискует пропасть, в случае, если родственники пропустят момент исчезновения близкого человека из квартиры.

Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона – опаснейшее заболевание, поражающее головной мозг. Его причина – разрушение нервных клеток, которые синтезируют дофамин. Чаще всего расстройство появляется у пожилых людей в возрасте от 60 и старше, но иногда ему подвержены и более молодые пациенты. Мужчины статистически болеют чаще, чем женщины и последствия для их организма статистически более разрушительны.

Во многих случаях врачи не берутся давать хоть сколько-нибудь значимые прогнозы по этому диагнозу, поскольку течение болезни происходит сугубо индивидуально и требует особого подхода. Медики отмечают, что многие симптомы болезни Паркинсона не связаны с движением. Немоторные («невидимые симптомы») болезни Паркинсона распространены и могут влиять на повседневную жизнь больше, чем более очевидные трудности с движением. Они могут включать: расстройства сна, снижение памяти, расстройства мочевыделительной системы, повышенное потоотделение, постоянную усталость, боль в конечностях, покалывание, приступы мании и депрессии, сообщает invitro.

Рассеянный склероз

Это заболевание из разряда неврологических. Оно одновременно поражает головной и спинной мозг и может вызвать серьезное ухудшение общего состояния вплоть до инвалидности. Врачи отмечают, что при рассеянном склерозе собственная иммунная система человека ошибочно атакует и разрушает оболочку нервных волокон.

В области потери образуется рубцовая соединительная ткань, которая может исказить либо полностью заблокировать передаваемые импульсы. Какое-то время нервная система компенсирует сбои, но по мере прогрессирования заболевания к уже имеющимся симптомам могут прибавиться паралич конечностей, полная слепота или глухота.

Термин «рассеянный склероз» означает наличие множественных рассеянных на различных участках головного и спинного мозга рубцовых очагов. С течением времени площадь пораженной ткани увеличивается, а остановить процесс распространения становится все труднее.

Атеросклероз

Хроническая болезнь артерий связана с отложением холестерина в просветах сосудов. В результате образования атероматозных бляшек стенки сосудов деформируются, сужаются, возможно полное зарастание.

К вероятным симптомам атеросклероза относят головные боли, головокружение, шум в ушах, одышка, боль в грудине. Атеросклеротическое поражение может образоваться в головном мозге, коронарных артериях сердца, нижних конечностях, почках. Чаще остальных с симптомами атеросклероза сталкиваются пациенты, имеющие вредные привычки, лишний вес, сахарный диабет, повышенное давление, неправильное питание.

Главная опасность атеросклероза кроется в том, что до 50% процентов поражения сосудов головного мозга эта болезнь проходит бессимптомно, дальше же риск прогрессирования недуга увеличивается.

Сахарный диабет

Диабет – достаточно серьезное заболевание, причиной которого является недостаточная выработка гормона инсулина поджелудочной железой. Инсулин очень важен для организма, а его недостаток приводит к неправильной переработке глюкозы. Это значит, что без адекватного лечения уровень сахара в крови будет постоянно высоким. Повышения уровня глюкозы чревато проблемами с сердцем, почками, зрением.

Для возрастныъ людей особую опасность представляет сахарный диабет второго типа. Он нередко приводит к вознокновению такого страшного слова как гипогликемия. Она неизбежно ведет к возникновению проблем с сердечно-сосудистой системой и нарушениям когнитивных функций.

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