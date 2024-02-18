«Это правда работает»: блогер Helen Yes дала совет, как быстро выйти из депрессии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 829 0

Блогер Helen Yes: при депрессии нужно плохую направить энергию в творчество

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитость знает, как избавляться от внутренних проблем на личном опыте.

Чтобы выйти из депрессии, необходимо перенаправить негативную энергию в творчество и самореализацию. Об этом в беседе с 5-tv.ru на показе нового реалити-шоу «Запуск» рассказала актриса и блогер Helen Yes (настоящее имя — Елена Сажина)

Артистка признается, что в ее жизни было немало событий, которые любого человека могли бы ввергнуть в глубокую депрессию: это абьюзивные отношения, измены, буллинг, развод.

«Самый главный секрет и лайфхак — это всю эту энергию негативную, которая есть, перенаправить в творчество. Вот это работает, вот здесь результаты. Я вижу, что это работает: заходящие треки, главные роли, уже больше десяти миллионов аудитория. А могла бы быть там, быть в этой депрессии», — делится знаменитость.

Звезда отмечает, что всегда советует близким расставлять личные границы, отслеживать свою энергию и пускать ее на самореализацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как знаменитости справлялись с буллингом в школе.

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