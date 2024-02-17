Поиск китов или тур по Камчатке: как экстремально отметить 23 февраля

Экстремальный отдых понравится не только мужчинам, но и женщинам.

День защитника Отечества можно провести экстремально — такой отдых никого не оставит равнодушным и точно придется по душе не только мужской половине населения, но и понравится женской. О самых лучших вариантах «Известиям» рассказали эксперты сервиса для путешествий tutu.

Фотоохота

В Мурманске любители дикой природы могут попробовать свои силы в охоте на китов — разумеется, с помощью фотоаппарата. Обычно небольшие группы отправляются в путешествие на корабле в воды Северного Ледовитого океана, где и застают могучих животных. Также на пути обычно встречаются тюлени, касатки и кашалоты.

Снегоходы

Попробовать себя в управлении снегоходом можно в любом регионе России, однако должна подходить погода. В Московской области обычно катаются в Истринском, Солнечногорском и Серпуховском районах. Сперва стоит начать с получасового заезда, а также вне зависимости от опыта управления снегоходом использовать защитную экипировку.

Тур по Камчатке

Заснеженная Камчатка не просто так славится своими потрясающими видами и ежегодно собирает огромное количество туристов. Путешественники наслаждаются горячими источниками, любуются природой, катаются в упряжках с «зимней» порой собак хаски. Для особых любителей экстрима приготовлены ски-туры по живописным местам, фрирайд и вертолетные экскурсии к действующим вулканам.

Байкал

На Байкале особой популярностью пользуется зимняя рыбалка. Путешествие можно начать в Иркутской области или в Бурятии. Рыбалку часто совмещают с катанием на коньках по величественному байкальскому льду, походом вдоль Ольхона и даже морозной ночевкой в палатках.

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