Очень нравится: как часто иностранцы путешествуют в Россию

|
Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

ФСБ: турпоток в Россию вырос в 3,5 раза в 2023 году

Очень нравится: как часто иностранцы путешествуют в Россию

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Гостей из каких стран оказалось больше?

В минувшем 2023 году туристический поток в Россию увеличился в 3,5 раза, нашу страну посетило на 18,6% больше иностранцев, чем в 2022-м. Об этом свидетельствует статистика погранслужбы ФСБ России, на которые ссылается РБК.

Отмечается, что за 2023 год иностранцы пересекли границу РФ 15,4 миллиона раз. В основном это были гости из стран ближнего зарубежья. Больше всего к нам приезжали граждане Казахстана, их количество за год увеличилось на 26,7%, до 2,4 миллиона человек. Лидерами по въезду еще стали уроженцы Узбекистана (плюс 52%) и Таджикистана (плюс 36%).

Вместе с тем гостями России часто становились граждане Китая и Монголии — их приехало 311,4 тысячи и 794,3 тысячи соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где дешево и комфортно отдохнуть в феврале. Россиянам предложили некоторые города в России и Армении.

-5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.66
0.43 98.64
1.24
Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Последние новости

14:18
Президент Польши признал, что Крым исторически принадлежал России
14:07
«Дома вот так»: Арзамасова растрогала поклонников, показав подросшего сына от Авербуха
13:51
ПЦУ исключила день памяти Александра Невского из церковного календаря
13:30
«Картина не из лучших»: насильно мобилизованный боевик ВСУ пожаловался на бессердечность сослуживцев
13:16
Ученые установили предназначение древнейшего артефакта из ФРГ
12:59
Очень нравится: как часто иностранцы путешествуют в Россию

Сейчас читают

«Решили расстаться»: в HBO прояснили ситуацию с Биковичем и «Белым лотосом»
Шизофрения, коварство или месть? Самое главное о скандальной истории с «гатчинской мумией»
«Между камерой и зеркалом есть разница»: фотограф Журавлева — о главных секретах профессии
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса