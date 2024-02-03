Очень нравится: как часто иностранцы путешествуют в Россию

Гостей из каких стран оказалось больше?

В минувшем 2023 году туристический поток в Россию увеличился в 3,5 раза, нашу страну посетило на 18,6% больше иностранцев, чем в 2022-м. Об этом свидетельствует статистика погранслужбы ФСБ России, на которые ссылается РБК.

Отмечается, что за 2023 год иностранцы пересекли границу РФ 15,4 миллиона раз. В основном это были гости из стран ближнего зарубежья. Больше всего к нам приезжали граждане Казахстана, их количество за год увеличилось на 26,7%, до 2,4 миллиона человек. Лидерами по въезду еще стали уроженцы Узбекистана (плюс 52%) и Таджикистана (плюс 36%).

Вместе с тем гостями России часто становились граждане Китая и Монголии — их приехало 311,4 тысячи и 794,3 тысячи соответственно.

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