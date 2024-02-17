Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

Почти 600 нежилых помещений в новостройках занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты.

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В новостройках, возведенных по программе реновации, все необходимое для комфортной жизни новоселов находится в шаговой доступности от дома. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Так, почти 600 нежилых помещений в зданиях, построенных по программе реновации, занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты. Таким образом, качество жизни москвичей улучшается за счет повышения доступности услуг.

«Часть площадей реализована на электронных торгах. В них принимают участие как предприниматели, так и физические лица. Информация об актуальных лотах публикуется на сайте фонда реновации и инвестиционном портале Москвы», — написал Сергей Собянин.

По итогам реализации программы реновации в коммерческих помещениях жилых домов создадут более 200 тысяч рабочих мест.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Продюсер Дворцов о песне ST, представленной росгвардейцам: «Нужно больше такого творчества»
14:39
Петросян на волоске от смерти? Каких самых опасных болезней нужно бояться как огня в 78 лет
14:20
Палки в колеса: почему Шольц воспрепятствовал желанию фон дер Ляйен стать генсеком НАТО
14:07
Главы Азербайджана и Армении договорились о переговорах по мирному соглашению
14:02
Минобороны: ВС РФ за сутки улучшили свое положение на четырех направлениях
13:49
Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

Сейчас читают

Попавший в больницу Евгений Петросян вышел на связь
Зеленскому пришлось оправдываться за бегство ВСУ из Авдеевки
Наделал много шума в Сети: чем так опасен гриб решеточник и где он растет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок