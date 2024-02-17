Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

В новостройках, возведенных по программе реновации, все необходимое для комфортной жизни новоселов находится в шаговой доступности от дома. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Так, почти 600 нежилых помещений в зданиях, построенных по программе реновации, занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты. Таким образом, качество жизни москвичей улучшается за счет повышения доступности услуг.

«Часть площадей реализована на электронных торгах. В них принимают участие как предприниматели, так и физические лица. Информация об актуальных лотах публикуется на сайте фонда реновации и инвестиционном портале Москвы», — написал Сергей Собянин.

По итогам реализации программы реновации в коммерческих помещениях жилых домов создадут более 200 тысяч рабочих мест.